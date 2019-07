De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle beginnen aan een nieuw hoofdstuk als kersverse directeuren van hun eigen liefdadigheidsorganisatie. De naam is Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, kortweg Sussex Royal, meldt E! News.

Een kleine maand geleden kondigden de hertog en hertogin van Sussex aan dat ze afscheid gingen nemen van de Royal Foundation en als zodanig ook van prins William en zijn vrouw Kate. Volgens ingewijden stapten Harry en Meghan uit de organisatie omdat ze “meer flexibiliteit” wilden.

Een van de vier directeuren van Sussex Royal is de Amerikaanse PR-specialist Sara Latham. Zij werkte eerder mee aan de politieke campagnes van oud-president Barack Obama en bijna-president Hillary Clinton.

William en Harry richtten de Royal Foundation op in 2009 en bundelden zo hun liefdadigheidswerk. Kate voegde zich in 2011, na haar huwelijk met William, bij de broers. Meghan trad officieel vorig jaar mei toe. Onder de vlag van de Royal Foundation ontstonden succesvolle initiatieven als The Invictus Games en Heads Together.