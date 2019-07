Koningin Elizabeth moet nog even wachten met het begin van haar traditionele zomervakantie in Schotland. Ze heeft weliswaar woensdag Buckingham Palace al aan een laatste inspectie onderworpen alvorens zaterdag de deuren opengaan voor tienduizenden betalende bezoekers, maar op de agenda staat nog één belangrijke gebeurtenis. Dat is de ontvangst van haar nieuwe premier: Boris Johnson of Jeremy Hunt.

De leden van de Conservatieve partij stemmen deze dagen over wie de opvolger moet worden van Theresa May. De Conservatieve parlementsleden hebben twee kandidaten voorgedragen: de vorige en de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Op 23 juli wordt bekend wie de nieuwe bewoner wordt van Downing Street 10. Johnson of Hunt wordt daarna meteen in Windsor Castle ontvangen door de Queen, voor wie het de veertiende premier zal zijn sinds haar troonsbestijging in 1952.

De koningin vond het naar verluidt beter om in Windsor te wachten op de uitkomst van de stemming en de nieuwe premier niet meteen al te vragen naar Schotland te komen. Temeer omdat ze daar ook niet meteen haar intrek kan nemen in Balmoral Castle. Dat is namelijk nog tot 31 juli geopend voor bezoekers. Vermoedelijk zal de nieuwe premier tijdens de vakantie wel een weekeinde komen logeren in Balmoral, zoals de traditie dat wil.