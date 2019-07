Prinses Ariane kan niet wachten totdat ze voor het eerst naar de middelbare school mag. “Ze is er helemaal klaar voor”, zeiden koningin Máxima en koning Willem-Alexander vrijdag tijdens de jaarlijkse ontmoeting met de pers aan het begin van de zomervakantie.

Ariane (12) had eerder op de dag afscheid genomen van haar basisschool in Wassenaar, als laatste van de drie koningsdochters. Na de zomer gaat ze net als haar zussen Amalia en Alexia naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Daar keek ze al lang naar uit, zo vertelde Willem-Alexander.

Het koningspaar prees basisschool De Bloemcampschool die zo goed had gezorgd voor hun dochters, en waar iedereen had gezorgd dat de prinsessen in alle vrijheid naar school konden. “We zijn erg dankbaar”, aldus Máxima.