Het gazon in de achtertuin van paleis Huis ten Bosch heeft vrijdagmiddag de invasie van de tientallen mediavertegenwoordigers goed doorstaan. De tuin diende voor het eerst sinds het koninklijk gezin in Den Haag woont als decor voor de traditionele persontmoeting aan het begin van de zomervakantie. Vorig jaar was het treffen nog op de Eikenhorst in Wassenaar.

Het zonnige weer en de in bloeiende bloemen in de geheel opnieuw ingerichte tuin beïnvloedden de deelnemers aan de fotosessie kennelijk want de hectiek was duidelijk minder dan in voorgaande jaren. De koning en koningin en hun dochters namen ook ruim een uur de tijd om, vanuit het paleis de tuin in wandelend en langs de vijver lopend, in verschillende combinaties te poseren.

Willem-Alexander deed daarbij een boude uitspraak. Toen werd opgemerkt dat oudste dochter Amalia bijna even lang was als hij – “volgend jaar is het zover” – zei hij dan ook hakken aan te zullen aantrekken. “Daar houden we u aan”, werd uit het persvak geantwoord. De koning zag af van een fotobom, zoals hij die met neefje graaf Claus nog wel had uitgevoerd bij de winterfotosessie in Lech.

Heel gelukkig

Koning en koningin vertelden heel gelukkig te zijn in hun nieuwe huis, dat ze medio januari hebben betrokken. “Het was wel even wennen, mede omdat alleen ons woondeel klaar was en er naast ons nog lange tijd een bouwput was”, vertelde Máxima. Het voelde desondanks meteen als “thuis” zei Willem-Alexander, ook voor zijn dochters die vanaf het begin nauw waren betrokken bij de inrichting van hun kamers. Die waren wild enthousiast over hun droomkamers.

Dat was anders dan begin jaren tachtig toen hij met zijn ouders uit Lage Vuursche naar Den Haag verhuisde, zo vertelde de koning. Toen was alles nieuw en onbekend voor hem. Het paleis was na de ingrijpende renovatie ook een heel ander huis dan waarin zijn ouders hadden gewoond. Zelf had hij er maar twee jaar gewoond, de verhuizing was daarom niet echt een terugkeer naar zijn jeugd.