Koning Willem-Alexander gaat in september naar New York wanneer daar in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een speciaal evenement wordt georganiseerd voor koningin Máxima. Die is dan precies tien jaar speciaal pleitbezorger op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

“Ik ben heel trots op haar”, zei de koning vrijdagmiddag tijdens de jaarlijkse ontmoeting met de media aan het begin van de zomervakantie. Die bijeenkomst werd voor het eerst gehouden in de tuin van paleis Huis ten Bosch, waar het koninklijk gezin in januari vanuit Wassenaar naar toe is verhuisd.

Volgens de koning was het VN-werk voor Máxima heel belangrijk, ook voor haar werkzaamheden in Nederland. Hij wist uit eigen ervaring enigszins wat het werken voor de VN inhield. Voor zijn koningschap was hij immers namens de volkerenorganisatie actief op het gebied van water en sanitatie. Dat was weliswaar niet precies hetzelfde, maar het gaf hem wel een idee.

Bin Salman

Willem-Alexander had zich eerder deze week ook al even in New York privé bij zijn vrouw gevoegd toen ze daar met het oog op het jubileum op gesprek ging bij VN-secretaris-generaal António Guterres.

Koning noch koningin wilde vrijdag reageren op de commotie die eind vorige maand ontstond over een ontmoeting van Máxima bij de G20 in Osaka met de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. De koningin herhaalde wat ze daarover vorige week in Bangladesh al had gezegd “Ik denk dat de minister-president en minister van Buitenlandse Zaken hier genoeg over hebben gesproken.” De ministeriële verantwoordelijkheid had goed gewerkt aldus de koning.