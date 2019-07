Het koninklijk gezin gaat de komende weken gezamenlijk op vakantie. Bij de drie prinsessen is de drang om lekker met vriendinnetjes op stap te gaan in plaats van met hun ouders nog niet zo groot dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima daar al rekening mee moeten houden.

“Voorlopig gaat het prima”, zei de koningin vrijdag lachend tijdens de ontmoeting met de media in de achtertuin van paleis Huis ten Bosch. “Voorlopig vinden ze het erg leuk om met hun vriendinnen met ons mee te gaan”, vulde Willem-Alexander aan.

Natuurlijk was het koningspaar zich bewust dat met het ouder worden van de dochters zo’n wens vroeg of laat een keer om de hoek komt kijken. Daar stonden ze ook voor open, aldus Willem-Alexander. Maar dan moet eerst wel de vraag ‘waarom, waarom, waarom’ naar volle wens zijn beantwoord.

De koningin verheugde zich op de kans tal van activiteiten te ondernemen die in het gewone jaar blijven liggen, zoals “heel veel sporten”. Ook keek ze uit naar “hele goede” gesprekken die ze samen met Willem-Alexander gaat hebben met ieder van de prinsessen. “In het schooljaar gaat het allemaal vlug, vlug, en heb je nauwelijks goede gesprekken. Nu is er tijd om te weten wat er omgaat in hun hoofdjes, wat willen ze van het leven, zijn ze gelukkig? Dat is het mooie van vakantie.”