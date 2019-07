Koningin Elizabeth wordt mogelijk naar Brussel gestuurd om een no-dealbrexit te voorkomen. Dat is althans het plan van een aantal hooggeplaatste leden van de Britse Conservatieve Partij, meldt het BBC-programma Newsnight.

Enkele Conservatieven zijn zo bang dat het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken uit de Europese Unie stapt, dat er een plan op tafel ligt waarin koningin Elizabeth naar een EU-top gaat. Zij zou in Brussel een nieuw verzoek tot uitstel van de brexit moeten indienen.

Volgens EU-regels kunnen slechts twee vertegenwoordigers van lidstaten toppen bijwonen: de premier of het staatshoofd. Als staatshoofd heeft Elizabeth dus het recht om haar land te vertegenwoordigen, maar de ongeschreven regel is dat de vorstin uit de politieke arena wordt gehouden. Eerder ging Theresa May als premier naar Brussel, maar zij heeft onlangs haar ontslag ingediend.

De gedoodverfde favoriet om haar op te volgen is Boris Johnson, en hij is geen tegenstander van een no-dealbrexit. Johnson wil hoe dan ook dat het Verenigd Koninkrijk eind oktober uit de EU stapt, ook als hij daarvoor het parlement naar huis moet sturen. De huidige deadline is 31 oktober.