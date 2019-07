Kroonprins Haakon van Noorwegen viert zaterdag zijn 46e verjaardag. Traditiegetrouw zal de jarige ’s ochtends vroeg gewekt zijn met zelfgemaakte taart, cadeaus en gezang door zijn echtgenote Mette-Marit en hun kinderen Ingrid Alexandra (15) en Sverre Magnus (13). De verjaardag wordt in privékring gevierd, is het enige wat het Noorse hof erover kwijt wil.

Ter gelegenheid van Haakons verjaardag, en de aanvang van de zomervakantie, deelde het Noorse hof onlangs al zomerfoto’s van het koninklijk gezin op het Noorse dwergeiland Dvergsøya voor de kust van Kristiansand in het zuiden van Noorwegen. Daar viert het koninklijke gezin net als in voorgaande jaren de zomervakantie in Vogts Villa, van de gemeente Kristiansand.

De verjaardag van de Noorse kroonprins is voor veel Noren reden de vlag te hijsen.