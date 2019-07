De paleiskerk van Gråsten Slot heeft naast een altaarkleed nu ook een opperkleed van de hand van koningin Margrethe. De kazuifel werd zondag in gebruik genomen. De Deense koningin Margrethe werkte een jaar aan het opperkleed.

Het nieuwe opperkleed werd in gebruik genomen tijdens een feestelijke dienst, die door Margrethe zelf werd bijgewoond. Traditiegetrouw brengt de Deense koningin een deel van haar zomervakantie door op Gråsten Slot. Ook haar zus prinses Benedikte ging zondagochtend naar de paleiskerk.

Net als bij het altaarkleed, waar Margrethe twee jaar aan werkte en dat vorig jaar in gebruik werd genomen, liet de vorstin zich voor het lichtblauwe opperkleed inspireren door de natuur rondom Gråsten Slot. Ook verwijzingen naar een aantal populaire psalmen zijn terug te vinden in het mouwloze priestergewaad.

Het altaar- en het opperkleed vervangen de kleden die Margrethes moeder Ingrid maakte en in 1943 schonk aan de slotkerk van Gråsten. Het paleis in het zuiden van Denemarken was het huwelijksgeschenk dat kroonprins Frederik en Ingrid in 1935 hadden gekregen. De oude kleden waren na 75 jaar aan vervanging toe.