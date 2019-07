Koning Filip van België heeft zondagmiddag rond 16.00 uur het nationaal defilé op gang gebracht. Op het Paleizenplein in Brussel werd de koning ontvangen door de burgemeester van Brussel en enkele oud-strijders. Na een inspectie van de deelnemende troepen ging het militaire en civiele defilé van start.

Het defilé, met troepen te voet, veteranen, de marine en een luchtshow, werd geopend door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. Thema dit jaar is de viering van de Belgische bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Een colonne met een eskadron van een twintigtal historische voertuigen uit die tijd rijden mee, meldt Belga. Het gaat onder meer om de Sherman Firefly en de Sherman M4 A1. Na het militaire defilé volgt het civiele gedeelte, waaraan onder meer politie, brandweer, douane en het Rode Kruis deelnemen.

Het defilé trekt traditiegetrouw langs het Koninklijk Paleis, waar leden van de koninklijke familie de stoet volgen. Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen zitten op de eretribune. In de tent ernaast is ruimte voor prins Laurent, prinses Claire, prinses Astrid en prins Lorenz. In Brussel zijn zo’n 100.000 mensen aanwezig om het defilé te volgen.