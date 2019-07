De Deense prins Felix viert maandag zijn 17e verjaardag. Traditiegetrouw deelde het Deense hof daarom nieuwe foto’s, die dit jaar erg positief werden ontvangen. De zoon van prins Joachim kon op flink wat complimentjes rekenen.

Op één van de twee nieuwe kiekjes, die op Instagram werd gedeeld, regent het reacties. “Hij krijgt alle meiden achter zich aan”, schrijft een volger. Ook vele andere fans zijn zeer te spreken over de looks van de prins. “Hij is zo knap.”

Felix is één van de twee zoons uit het eerste huwelijk van Joachim. In 2008 trouwde hij met de Franse Marie met wie hij twee kinderen heeft.