Sultan Ibrahim van Johor is maandag weer veilig thuis gekomen in Istana Pasir Pelangi, het paleis in Johor Bahru. De sultan maakte de afgelopen drie dagen met zijn familie een driedaagse rondrit van bijna 700 kilometer door alle tien districten van zijn Maleisische sultanaat.

Deze ‘Kembara Mahkota Johor’ is inmiddels een vaste waarde op de koninklijke agenda en Dennis Verbaas, de als Dato’ Dennis Muhammad door het leven gaande schoonzoon van sultan Ibrahim, nam ook dit jaar weer deel aan de toer.

Die heeft als uitgangspunt om de hele bevolking de kans te geven met de sultan en zijn familie in contact te komen. Ibrahim nodigt de mensen ook uit om eventuele klachten op papier te zetten en bij hem of zijn adjudanten in te leveren. “Als ik thuis kom, zal ik alles lezen”, beloofde hij voor vertrek afgelopen zaterdag.

Het is niet zomaar een toer door het sultanaat die de familie maakt. Het is een combinatie van streekbezoek met het bekijken van bedrijven en ziekenhuizen en dergelijke, en van Koningsdag met deelname aan tal van ludieke activiteiten – Dennis was bedreven in het met kokosnoten bowlen – en van een grote braderie. De sultan toonde zich een verdienstelijk kok.

De wijze van transport draagt elk jaar bij aan de festivalsfeer. Dit keer reed de sultan op een speciale Harley-Davidson touringmotor, met zijn echtgenote regelmatig achterop en de tientallen begeleiders en beveiligers en de familie er op motoren achteraan. Opvallende afwezige – een verklaring werd niet gegeven – was Dennis’ echtgenote prinses Aminah.