Ter ere van de zesde verjaardag van de Britse prins George maandag, heeft het Britse koningshuis drie nieuwe foto’s van de zoon van prins William en zijn vrouw Catherine gedeeld.

De foto’s zijn allemaal gemaakt door George’s moeder, de hertogin van Cambridge. Twee van de kiekjes zijn recent geschoten in de tuin van Kensington Palace. De andere foto is tijdens een vakantie met de familie gemaakt.

Het is traditie dat het Britse koningshuis ieder jaar, ter ere van zijn verjaardag, één of meerdere nieuwe foto’s van George uitgeeft. Op het kiekje van vorig jaar stond hij lachend voor een muurtje in de tuin van Clarence House in Londen.