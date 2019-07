Luitenant-kolonel Leontien van den Berg is benoemd tot adjudant van koning Willem-Alexander. Voor haar benoeming was zij werkzaam als hoofd van de Sectie Grote Oefeningen bij de Staf Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

Zij volgt luitenant-kolonel H.C. Veenhuijzen op, die eervol is ontheven van deze functie en is benoemd tot adjudant van de koning in buitengewone dienst.

De koning heeft acht adjudanten die door Defensie voor een periode van drie tot vijf jaar worden uitgeleend. Alle krijgsmachtonderdelen leveren adjudanten aan. Zij bereiden, vaak samen met de persoonlijk adviseurs en hofdames, de openbare optredens voor van de leden van het Koninklijk Huis en bieden ondersteuning bij grote evenementen.