De Japanse prinses Mako is maandag teruggekeerd in Japan na een reis van bijna veertien dagen naar Peru en Bolivia. Het was het eerste officiële buitenlandse optreden van de oudste dochter van kroonprins Akishino (ook Fumihito genoemd) sinds de troonwisseling in mei.

Prinses Mako (27) bezocht beide Zuid-Amerikaanse landen om te herdenken dat 120 jaar geleden daar de eerste Japanse immigranten neerstreken. In beide landen ontmoette ze leden van de Japanse gemeenschap of hun nakomelingen, werd ze ontvangen door de president en maakte ze verschillende uitstapjes. Zo ging Mako ook naar Machu Pichu, de wereldberoemde Inca-stad in het zuiden van Peru.

Dat Mako de reis namens haar oom keizer Naruhito kon maken, kwam door het uitstel van haar voor november vorig jaar geplande huwelijk met Kei Komuro. Met een huwelijk was ze automatisch buiten de keizerlijke familie gevallen en had ze haar titel verloren waardoor ze geen keizerlijke taken meer op zich kon nemen. Of het naar 2020 verschoven huwelijk doorgaat, is niet duidelijk.

Mako’s ouders en broertje prins Hisahito gaan volgende maand op reis naar Bhutan. Vader en zoon – nummer één en twee in de troonopvolging – zullen in aparte vliegtuigen vliegen, zo liet de Keizerlijke Hofhouding vorige week weten.