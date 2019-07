Prins Charles heeft dinsdag de deuren van Highgrove House geopend voor de Rwandese president. Paul Kagame kwam naar het familiehuis van Charles en Camilla in Gloucestershire om de volgende topconferentie van de Gemenebestlanden te bespreken.

Die topconferentie, de Commonwealth Heads of Government Meeting, vindt in juni plaats in Rwanda. Charles woont de conferentie bij, en is volgens Clarence House “verheugd om volgend jaar af te reizen naar Rwanda”.

Tijdens de laatste topconferentie, die vorig jaar april werd gehouden in Londen, besloten de Gemenebestlanden dat Charles zijn moeder koningin Elizabeth op mag volgen als hoofd van het Gemenebest. Die functie is niet erfelijk.

De Commonwealth Heads of Government Meeting in Rwanda wordt hoogstwaarschijnlijk de tweede die de 93-jarige vorstin mist. In 2013 was ze er voor het eerst niet bij toen de topconferentie werd gehouden in Sri Lanka. In 2011 vloog ze nog naar het Australische Perth voor de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de 53 lidstaten van het Gemenebest.