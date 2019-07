Op het eiland Mallorca is dinsdag gedemonstreerd tegen de komst van koning Felipe en andere leden van de koninklijke familie. Die brengen traditioneel een deel van de zomervakantie door op het Balearen-eiland.

Een handvol demonstranten had zich verzameld bij het zomerverblijf paleis Marivent aan de rand van Palma. Ze zeiden een waaier aan politieke bewegingen te vertegenwoordigen en verschillende doelen te willen bereiken.

Allereerst moet de koninklijke familie Marivent opgeven en moet er een museum van worden gemaakt, zoals de vorige eigenaar ooit beoogde. De koninklijke familie heeft Marivent ook helemaal niet nodig want er is al een eeuwenoud koninklijk paleis in Palma, la Almudaina, zei een woordvoerder tegen de krant Diario de Mallorca.

Vakantieplannen

Maar los daarvan, aldus de vooral uit republikeinse en linkse kringen afkomstige betogers, heeft Spanje helemaal geen behoefte aan een monarchie en is het land beter gediend met een republikeins staatshoofd.

Koning Felipe zal er zijn vakantieplannen echter niet voor wijzigen. De verwachting is dat hij eind deze week op Mallorca arriveert, afhankelijk van de politieke ontwikkelingen. Demissionair premier Pedro Sánchez probeert steun te krijgen voor een nieuwe regering.