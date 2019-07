Facebook heeft dinsdag bevestigd dat het in Thailand de toegang blokkeert tot een bericht over de Thaise koninklijke familie. Dat is geplaatst door de in ballingschap levende historicus Somsak Jeamteerasakul. Bij gebruikers van Facebook in Thailand verschijnt een korte mededeling waarin staat dat ze het bericht vanwege plaatselijke wetten niet kunnen zien.

Thailand heeft een zeer strikte wet op majesteitsschennis en bijna alle niet-positieve of -verheerlijkende berichtgeving over het koningshuis of alles wat daarmee te maken heeft, valt onder die wet. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Facebook en andere sociale media blokkeren daarom regelmatig nieuws over de koninklijke familie.

De Thaise autoriteiten zijn zeer gebeten op critici van de monarchie. Somsak Jeamteerasakul is gevlucht uit angst om achter de tralies te belanden voor zijn berichtgeving over het koningshuis. Hij staat samen met de journalist Andrew MacGregor Marshall en de academicus Pavin Chachavalpongpun op een zwarte lijst. Het is de Thai verboden hen te volgen, contact met hen op te nemen en hun ideeën en geschriften te delen of verspreiden, hetzij direct, hetzij indirect.

Jeamteerasakul plaatste een memo uit 1979 van een voormalige premier en koninklijk adviseur aan koning Bhumibol. Daarin werd de koning onder meer gewaarschuwd dat het gedrag van zijn vrouw koningin Sirikit, van wie hij toen al langer min of meer gescheiden leefde, een gevaar vormde voor de stabiliteit van het land.