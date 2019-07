Koningin-moeder Sirikit van Thailand moet de komende tijd in het Chulalongkorn-ziekenhuis in Bangkok blijven. Dat heeft het bureau van het koninklijk huis dinsdag bevestigd. De koningin (86) is zondag opgenomen met koorts en aanhoudende ademhalingsproblemen.

Medische controles en tests brachten een infectie van de luchtwegen aan het licht. Ze kreeg van artsen het advies in het ziekenhuis te blijven, zodat ze met antibiotica kan worden behandeld en onder nauwe medische zorg kan worden geplaatst.

De algehele gezondheid van de koningin-moeder is sinds zondag verbeterd en de koorts is volgens het paleis afgenomen. De weduwe van koning Bhumibol en moeder van de huidige koning Vajiralongkorn kan eten en praten, maar de dokters vinden het verstandig dat ze nog een tijdje in het ziekenhuis blijft.

Koningin-moeder Sirikit is de laatste jaren met grote regelmaat opgenomen in het ziekenhuis. Na een beroerte in juli 2012 is ze niet meer zelfstandig in het openbaar getreden.