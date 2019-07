Voor de tweede keer dit jaar wacht Monaco een huwelijk binnen de prinselijke familie. Dit weekeinde is het Louis Ducruet, de enige zoon van prinses Stéphanie, die in de kathedraal zijn jawoord zal geven aan Marie Chevalier. De verwachting is dat het grootste deel van de wijdvertakte familie acte de presence zal geven.

Louis (26) heeft speciaal gekozen voor de enorme kathedraal omdat hij hechtte aan de ‘aanwezigheid’ van zijn grootvader vorst Rainier III, “Vanaf mijn jongste jaren heb ik een enorme bewondering voor mijn grootvader. Ik wil dat hij op mijn trouwdag dichtbij is en dat kan alleen in de kathedraal. Marie steunde mij in die beslissing”, vertelde Louis in een interview met Hello Monaco. De in 2005 overleden Rainier heeft zijn laatste rustplaats in de kathedraal.

Moeder prinses Stéphanie is zenuwachtig voor de grote dag. “Ik ben haar enige zoon, maar ik ben al zeven jaar samen met Marie en ze is ondertussen aan haar gewend.” Zus Camille, die bruidsmeisje zal zijn, was vanaf het begin dol op Marie maar andere zus Pauline had meer tijd nodig, aldus Louis in het vraaggesprek. Inmiddels staat ook zij achter de keuze. “Ze heeft zelfs de trouwjurk ontworpen.”

Louis en Marie ontmoetten elkaar op Western Carolina University in de Verenigde Staten, waar hij een bachelor’s haalde in sportmanagement. Dat, en de familieconnectie, leverde hem een baan op in het management van de lokale voetbaltrots AS Monaco. “Ik heb geluk gehad. Binnenkomen was niet moeilijk maar ik moet wel iedere dag bewijzen dat ik deze baan ook verdien. Maar AS is mijn club, de club van mijn familie en van mijn land.”