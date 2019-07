Koningin Elizabeth (93) komt woensdag weer een stapje dichter bij een record van haar verre voorgangster koningin Victoria, die precies twee eeuwen geleden werd geboren. Elizabeth krijgt met de nieuwe leider van de Conservatieve partij Boris Johnson haar veertiende premier sinds haar troonsbestijging in februari 1952. Victoria, die 63 jaar regeerde, kreeg te maken met maar liefst twintig premiers.

De eerste premier met wie de jonge Elizabeth te maken kreeg was de bejaarde Winston Churchill, die in 1951 weer aan de macht was gekomen na eerder in de oorlogsjaren het land te hebben geleid. Onder de veertien premiers waren twee vrouwen, Margaret Thatcher en Theresa May, die woensdag haar ontslag aanbiedt bij de Queen waarna de weg vrij is voor haar opvolger ‘om de hand van de koningin te kussen’.

De koningin zou normaal gesproken al op vakantie zijn geweest in Schotland, maar vanwege de premierswissel binnen de Conservatieve Partij heeft ze haar vertrek uitgesteld. Elizabeth heeft geduldig gewacht in Windsor Castle om woensdagmiddag even op en neer te rijden naar het al voor het publiek opengestelde Buckingham Palace om May en Johnson te ontvangen.