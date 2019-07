De Albanese kroonprins Leka II staat vierkant achter de vrijdag afgetreden premier Ramush Haradinaj van Kosovo. “Hij is een waarachtig patriot en een nationale held”, aldus Leka in een boodschap op sociale media. Haradinaj is woensdag verhoord door het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Hij wordt daar verdacht van oorlogsmisdaden.

De kroonprins, kleinzoon van de eerste en enige koning van Albanië Zog I, verwacht dat Haradinaj snel weer terug kan keren naar Kosovo. “We zijn trots op de kracht van de premier en delen de verantwoordelijkheid voor vrede en stabiliteit, ongeacht de hindernissen”, aldus Leka. In een persoonlijke toelichting verklaarde hij dat Haradinaj, die de steun geniet van de Albanese president en regering, ook een vriend van de koninklijke familie is.

Haradinaj was commandant van de etnisch Albanese militie UÇK (Kosovo Bevrijdingsleger) die Kosovo met geweld wilde afscheiden van Servië. Dat lukte uiteindelijk na een bloedige strijd in de jaren 1998-2000 en dankzij bombardementen op Servië door westerse landen. Het Joegoslavië-Tribunaal beschuldigde eerder Haradinaj van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd tegen onder anderen Serviërs en zigeuners. Hij werd echter vrijgesproken.

Haradinaj werd na de afscheiding van Kosovo een vooraanstaand politicus en was premier in 2004 en 2005 en van september 2017 tot vrijdag. In 2015 is met geld van de EU een Kosovo-tribunaal in Den Haag aan het werk gegaan. Het is een hof dat de ergste misdaden uit de strijd in de jaren 1998-2000 moet onderzoeken en berechten.