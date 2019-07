Maleisië bereidt zich voor op de officiële installatie van de eerder dit jaar aangetreden koning, sultan Abdullah uit de deelstaat Pahang. Hij heeft eind januari al de eed afgelegd, maar er is gewacht tot zijn 60e verjaardag op 30 juli voor de officiële plechtigheid in Istana Negara – het nationaal paleis in Kuala Lumpur.

Het aantreden van sultan Abdullah als Yang di-Pertuan, het elke vijf jaar roulerende koningschap van Maleisië, was onverwacht. Zijn voorganger sultan Muhammad V van Kelantan was pas twee jaar in functie toen hij in januari zonder enige uitleg aftrad. Het vermoeden is dat Muhammad dit deed om afzetting door zijn collega’s te voorkomen nadat hij onder vreemde omstandigheden en zonder aankondiging was gehuwd met een Russisch model.

Het aftreden dwong het vorstenhuis van Pahang, dat aan de beurt was om de volgende koning te leveren, om in het sultanaat ook snel een troonswisseling te laten plaatsvinden omdat de regerende sultan te oud en zwak was om koning te worden. Abdullah nam over van zijn vader, en werd een week later gekozen tot koning.

De eerste ceremonie vindt donderdag plaats in de grote nationale moskee, Masjid Negara, in Kuala Lumpur met een gebedsdienst voor de koning en zijn koningschap. De installatie, waar Abdulah de speciale inhuldigingsgewaden aantrekt en de symbolen van het koningschap ontvangt, is volgende week dinsdag en wordt gevolgd door een koninklijk diner een dag later.