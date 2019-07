Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag maken zich op voor de langzamerhand al traditioneel geworden jaarlijkse invasie van nieuwsgierig publiek. Nu het koninklijk bedrijf vanwege de zomervakantie op een laag pitje staat, is er gelegenheid om belangstellenden een kijkje te gunnen achter de schermen.

Dat daar interesse voor is, bleek begin deze maand toen de toegangskaarten voor de vier zaterdagen waarop het paleis vanaf 3 augustus zijn deuren opent, in één dag uitverkocht waren. De Koninklijke Stallen moeten wat meer moeite doen om bezoekers te lokken. Daar beslissen mensen vaak pas op het laatste moment om een kaartje te bestellen, en dan lukt het meestal ook nog wel.

Het werkpaleis van koning Willem-Alexander is minder lang open dan bijvoorbeeld Buckingham Palace of de koninklijke paleizen in Brussel of Oslo. Daar staat echter tegenover dat in de verschillende vertrekken tekst en uitleg worden gegeven door de naaste medewerkers van de koning en door het paleispersoneel. Dat is een unieke ervaring.

Grootmeester

Zo kan grootmeester Jan Versteeg kleurrijk vertellen over de wekelijks vergaderingen met het koningspaar en precies de stoel aanwijzen waarop prinses Beatrix deze zogenoemde secretarievergaderingen nog vaak bijwoont. Versteeg krijgt dit jaar overigens maar één kans. Hij zwaait op 1 augustus namelijk af om na de zomer aan de slag te gaan als Nederlands ambassadeur in Spanje.

Maar zaterdag is er een zogenoemde proefopenstelling van het paleis en de stallen, wanneer buurtbewoners en relaties van de verschillende paleisafdelingen en de Koninklijke Verzamelingen als eersten mogen komen kijken. Ook de media zijn vooraf uitgenodigd, die kunnen vrijdag terecht.