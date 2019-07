Boris Johnson is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koningin Elizabeth II heeft hem daarom bij zijn bezoek aan Buckingham Palace gevraagd een nieuwe regering te vormen, berichten Britse media.

De nieuwe premier ging direct na zijn benoeming naar zijn ambtswoning. Daar kondigde hij aan een “betere” brexitdeal met de EU te willen sluiten. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we het in 99 dagen hebben opgelost”, stelde Johnson. Die voorspelde ook dat “twijfelaars, doemdenkers en zwartkijkers” ongelijk zullen krijgen.

Eerder op de dag had de 93-jarige koningin al het ontslag van premier Theresa May geaccepteerd. May keert de politiek echter niet de rug toe. Ze blijft aan als parlementariër voor haar kiesdistrict Maidenhead.