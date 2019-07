Het recente zelfverzekerde optreden van de prinsessen Amalia en Elisabeth, de toekomstige koninginnen van Nederland en België, is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Spaanse kwaliteitskrant El País wijdde er deze week in de aanloop naar de fotosessie met de Spaanse koninklijke familie in Palma, zelfs een hele beschouwing aan.

Daarbij werden ook de andere drie toekomstige vorstinnen in het vizier genomen: kroonprinses Victoria van Zweden, prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen en de eigen prinses van Asturië, Leonor (13). Die is meteen ook de jongste van het gezelschap en daardoor eigenlijk nog het minst in het oog springend, terwijl Victoria (42) moeilijk te vergelijken is met de tienerprinsessen. Zij heeft zelf alweer een dochter, Estelle (6), die koningin kan worden.

Volgens El País staat Amalia (15) van de jongere generatie het meest in de belangstelling, en is ze mediageniek, mede vanwege de populariteit van haar ouders Willem-Alexander en Máxima. “Net als Elisabeth en Ingrid Alexandra is ze al meer adolescent dan een meisje”, aldus de krant. Die zag daar bijvoorbeeld bewijs van bij de fotosessie bij Huis ten Bosch, waar Amalia onder meer op hakken verscheen.

Voorgrond

Prinses Elisabeth (17) trad het afgelopen weekeinde op de voorgrond bij de viering van de Belgische nationale feestdag. Zij is de eerste van haar generatie die meerderjarig wordt – in oktober – en die anders dan bijvoorbeeld Amalia al een aantal publieke handelingen heeft verricht. Ook heeft ze haar moeder koningin Mathilde vergezeld bij een VN-reis, een optie die koningin Máxima voor haar dochters als toekomstige mogelijkheid in beraad houdt.

Ingrid Alexandra (15) treedt maar beperkt in het openbaar, net zoals Amalia en Leonor eigenlijk. De koninklijke ouders lijken het eens over de ideale opvoeding van hun kinderen: buiten de schijnwerpers, en zo ‘normaal’ als mogelijk. Voor Leonor en haar zusje Sofia betekent dat deze weken een zomervakantiekamp in de Verenigde Staten, waar ze kennis kunnen maken met leeftijdgenoten uit andere culturen zonder dat ze worden herkend als Spaanse prinsesjes.

De krant zag één opmerkelijke overeenkomst tussen de vijf toekomstige koninginnen: ze hebben met elkaar gemeen dat ze een moeder hebben die niet uit een koninklijke familie afkomstig is.