De nieuwe Thaise regering heeft de bevolking opgeroepen zondag deel te nemen aan een gebedsdienst voor koning Vajiralongkorn. Die wordt die dag 67 jaar. Het is de bedoeling dat het een massabijeenkomst wordt.

Het publiek is welkom op het Koninklijk Plein voor het Dusit-paleis in Bangkok, waar de opperpatriarch van Thailand, Somdet Phra Ariyavongsagatanana, zal voortgaan in de gebeden tere ere van de eerder dit jaar gekroonde koning. Ook zal eer worden betoond aan de in 2016 overleden koning Bhumibol.

De koning heeft zelf het voorgesteld dat het publiek twee boeddhistische gebedsboeken krijgt, die als richtlijn hebben dat regelmatig bidden leidt tot wijsheid.

De regering had eerder in het jaar de Thai al gevraagd om gele shirts aan te trekken, de kleur die wordt geassocieerd met de dag waarop Vajiralongkorn is geboren. Het is niet bekend of de veelal in Duitsland wonende koning zelf zal deelnemen aan de festiviteiten.