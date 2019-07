Pieter van Vollenhoven denkt met heel veel plezier terug aan de “vele en inspirerende ontmoetingen” die hij had met Rutger Hauer. “Onze laatste ontmoeting was zelfs op mijn verjaardag! Het was een bijzondere en innemende man. Een man, die in je geheugen staat gegrift!”, laat Van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, weten op Twitter.

Hauer overleed vrijdag op 75-jarige leeftijd; de acteur werd woensdag begraven. Hij speelde in bijna tweehonderd films en series in Nederland en Hollywood, waaronder Turks Fruit, Soldaat van Oranje en Blade Runner. Veel collega’s en vrienden, zoals Paul Verhoeven, Monique van de Ven en Jeroen Krabbé, reageerden woensdag verslagen op het nieuws.