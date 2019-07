Er moet op een duidelijk zichtbare plek in de vergaderzaal van het parlement van de autonome regio Madrid een schilderij of borstbeeld komen van koning Felipe. De Madrileense afdeling van de Spaanse Volkspartij, Partido Popular (PP), heeft woensdag het presidum van het parlement gevraagd daarvoor te zorgen. De groepering is de op één na grootste partij in de Asamblea de Madrid.

Het verzoek is ingediend door PP-leider Isabel Diaz Ayuso, die ook kandidaat is om leider te worden van het regionale bestuur. Zij vindt het hoog tijd dat vijf jaar na de troonsbestijging van koning Felipe er een officiële afbeelding van hem in het parlement zichtbaar is. “Er zijn slechts her en der wat foto’s van hem te vinden”, aldus Diaz Ayuso.

De afgelopen jaren is in de regionale parlementen en in veel gemeenteraden, met name in Baskenland en Catalonië, hevig strijd geleverd over het al dan niet plaatsen van afbeeldingen van de koning, of van zijn voorgangers. In Catalonië werden schilderijen en beelden van koning Juan Carlos in 2014 meteen weggehaald, maar meestal niet vervangen, als uiting van de wens tot afschaffing van de monarchie en/of het uitroepen van een eigen republiek.