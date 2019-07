De peetvader van koning Willem-Alexander, vorst Ferdinand von Bismarck, is dinsdagavond op 88-jarige leeftijd in de St. Adolf-Stift in Reinbek overleden. Dat heeft zijn familie donderdag bevestigd aan Duitse media. Fürst Ferdinand was de achterkleinzoon van de Duitse rijkskanselier Otto von Bismarck.

Bismarck was een studievriend van Claus von Amsberg en trad in 1966 op als getuige bij het huwelijk van Claus met prinses Beatrix. Een jaar later werd hij peetoom van prins Willem-Alexander, wiens doop in september 1967 hij ook bijwoonde. De Duitse vorst was daarna bij tal van bijzondere gebeurtenissen in het gezin van Beatrix en Claus en later van Willem-Alexander – zoals diens huwelijk in 2002 – aanwezig.

Bismarck, die in 1930 in Engeland is geboren, woonde op Slot Friedrichsruh in Sachsenwald bij Hamburg. Hij huwde in 1960 met een telg uit de adellijke Belgische familie Lippens, jonkvrouw Elisabeth Lippens. Samen kregen ze vier kinderen. Ferdinand volgde in 1975 zijn vader op als hoofd van de vorstenfamilie, een positie die nu toevalt aan oudste zoon Carl-Eduard.