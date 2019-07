De Britse prins Harry was donderdag de hele dag in Sheffield te vinden. Hier had de hertog van Sussex onder meer een speciaal bezoek aan het lokale kinderziekenhuis op het programma staan.

Harry opende een nieuwe vleugel van Sheffield Children’s Hospital. Dat deed hij bijna dertig jaar nadat zijn moeder Diana het ziekenhuis bezocht. De prins kreeg een fotoalbum onder ogen waarin het bezoek van Diana op 29 november 1989 was vastgelegd. Ook tekende hij hetzelfde gastenboek waarin zijn moeder dertig jaar geleden haar naam achterliet.

Na de opening maakte Harry een rondje langs de bedden van een aantal kinderen, onder wie die van de bijna twee jaar oude Noah. Hij speelde met het zieke jongetje, die gefascineerd was door de baard van de prins. Verder mocht de roodharige prins een knuffel van ziekenhuismascotte Theo en een dekentje meenemen naar huis voor zijn zoontje Archie.

Sport en onderwijs

Na zijn bezoek aan het ziekenhuis nam Harry een kijkje bij het Engelse Instituut voor Sport. Hier waren sporters zich aan het voorbereiden op de Invictus Games, het sportevenement opgezet in 2014 door Harry voor (oud-)militairen met blijvend lichamelijk of psychisch letsel.

Tot slot meldde de hertog van Sussex zich bij Sheffield Hallam University. Daar kreeg hij meer te horen over virtual reality-rehabilitatie en het raceteam van de universiteit.