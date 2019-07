De Spaanse koningin Letizia was donderdag in Oviedo. Net zoals in voorgaande jaren was zij daar voor de start van de jaarlijkse zomercursus van de Internationale Muziekschool van de stichting Prinses van Asturië.

Letizia woonde een masterclass bij van de bekende dirigent Aaron Zapico, die zelf is geboren in de autonome regio. Ook ging de vrouw van koning Felipe op de foto met de leerlingen van dit jaar.

De zomercursus duurt een week en brengt studenten uit de hele wereld naar Noord-West Spanje.