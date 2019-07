Sultan Abdullah, sinds eind januari de nieuwe koning van Maleisië, heeft donderdag zijn ceremoniële kleding aangemeten gekregen. Dat valt op te maken aan beelden die de communicatieafdeling van Istana Negara, het nationaal paleis, deelde op sociale media. De zestiende Yang di-Pertuan Agong, zoals de titel van de koning luidt, wordt volgende week plechtig geïnstalleerd.

Bij die ceremonie in het paleis, waarvoor alle Maleisische vorsten en autoriteiten alsmede sultan Hassanal Bolkiah van buurland Brunei zijn uitgenodigd, draagt Abdullah de zogenoemde ‘Muskat’. Dat is een zeer rijkelijk met gouddraad versierd zwart wollen gewaad, dat zijn oorsprong vindt in Maskate, de hoofdstad van Oman.

Sinds 1960 is de ‘Muskat’ de ceremoniële kleding van de koning. Die draagt het bijvoorbeeld bij zijn inhuldiging, maar ook bij de opening van het parlement en bij andere bijzondere gebeurtenissen.

De koning, tevens sultan van de Maleisische deelstaat Pahang, woonde donderdag in de nationale moskee in Kuala Lumpur ook een gebedsdienst bij waarin voor zijn koningschap werd gebeden.