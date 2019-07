Thaise koning voor verjaardag in Bangkok

Koning Vajiralongkorn van Thailand viert zijn 67ste verjaardag in eigen land. Dat valt op te maken uit de voor zondag geplande activiteiten die de Bangkok Post heeft gepubliceerd. De Thaise koning woont het grootste deel van het jaar in Duitsland en vraagt regelmatig aan zijn zussen en dochters hem bij bijzondere evenementen te vertegenwoordigen.

Zijn verjaardag is echter reden om zelf in Bangkok aanwezig te zijn. In de Amarindra Vinijaya-troonzaal van het Grote Paleis ontvangt de jarige zondag leden van zijn familie, de regering onder aanvoering van premier Prayut Chan-o-cha, en andere hoogwaardigheidsbekleders.

De premier heeft het drukker dan de koning zelf, want hij moet al vroeg uit de veren om op het naast het paleis gelegen koninklijk veld Sanam Luang offeranden te brengen aan 568 boeddhistische monniken en te bidden voor het welzijn van Vajiralongkorn. Ook neemt de premier deel aan een massale eedaflegging, waarbij wordt beloofd eerlijk te zijn in het dienen van Thailand.

Sanam Luang is ook waar zondagavond een grote bijeenkomst wordt gehouden waarbij duizenden kaarsen worden ontstoken ter ere van de in mei gekroonde koning. De regering heeft eerder in de week de bevolking al opgeroepen deel te nemen aan een massale gebedsdienst op het Koninklijk Plein.