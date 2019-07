De kroonluchters, armaturen en torchères van de Balzaal in paleis Noordeinde krijgen een grondige restauratie- en schoonmaakbeurt. Ook wordt de halogeenverlichting vervangen door ledlampen, die precies lijken op de kaarsen die er ruim een eeuw geleden oorspronkelijk in zaten. Bezoekers van de zomeropenstelling van het paleis krijgen de komende zaterdag al een voorproefje van het resultaat te zien in de Balzaal.

De ‘ledkaarsen’ zijn ontwikkeld in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het paleis. Er moest daarbij speciale aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het lcht dat de led-lampen uitstraalden, zodat de kleuren van het interieur goed blijven uitkomen. Tevens moest er voor worden gewaakt dat de lampen te heeft zouden worden. Elke ‘kaars’ is dan ook voorzien van een koelelement, hetgeen bij een bezoek aan de Balzaal ook wordt getoond.

De kroonluchters en armaturen zijn donker door aanslag, het stof en vuil dat zich in de afgelopen decennia er op heeft vastgezet. Goed reinigen heeft echter een betoverend effect, zo was vrijdag te zien toen de media voorafgaand aan de zomeropenstelling een rondleiding kregen door het paleis. De ledverlichting past ook veel beter bij de zaal dan de halogeenlampen die nu nog dienst doen.

Het voorproefje van de restauratie is één van de nieuwe elementen die paleisbezoekers kunnen bekijken. Voorbeelden van geloofsbrieven die ambassadeurs aan de koning en voorheen aan de stadhouders aanboden zijn ook tentoongesteld. De meest in het oog springende is die van de eerste Amerikaanse president George Washington, die zijn nieuwe ambassadeur William Short in 1792 aanbeveelt bij zijn ‘very good friend’ Willem V.