Prinses Beatrix krijgt het de komende jaren lastig bij de naamgeving van nieuwe paarden voor het Koninklijk Staldepartement. Dit omdat het einde van het alfabet is bereikt en zij alleen nog namen kan kiezen die beginnen met X, Y en Z.

Het is namelijk gebruik om bij het aantreden van een nieuwe stalmeester paarden die in diens eerste jaar nieuw zijn een naam te geven die begint met A, in het tweede jaar met een B en zo het alfabet af. De huidige stalmeester Bert Wassenaar is al sinds 1996 in dienst, eerst van koningin Beatrix en na de troonswisseling van koning Willem-Alexander.

Dat zijn inmiddels 23 jaren en vandaar dat het einde van het alfabet in zicht is en Beatrix, die de naamgeving nog doet, de komende jaren als er nieuwe paarden komen wellicht even moet nadenken alvorens ze een geschikte naam heeft.

De koninklijke paarden – 24 voor de rijtuigen en 8 om op te rijden – zijn deze zomer tijdens de zomeropenstelling van de Koninklijke Stallen te zien. Extra aandacht verdient de schimmel Mitch, waarop de stalmeester rijdt op Prinsjesdag, en de volgens de stalmedewerkers altijd zeer ondeugende en onstuimige Friese hengst Siewerd.