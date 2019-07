Koning Felipe is vrijdag bijgepraat over de politieke moeilijkheden in zijn land door de voorzitter van het Spaanse congres, Meritxell Batet Lamaña. Tijdens haar bezoek aan het La Zarzuela paleis bracht zij de resultaten van een stemming mee die donderdag werd gehouden in het parlement.

De Spaanse premier Pedro Sánchez kreeg tijdens die stemming voor de tweede keer binnen 48 uur geen steun in het parlement om een regering te vormen. Sánchez, van de sociaaldemocratische partij PSOE, won de parlementsverkiezingen in april, maar kon geen meerderheid krijgen. Batet moest daarom dus vrijdag naar de koning om hem te informeren over de gefaalde poging om een regering te vormen.

De koning moet nu beslissen of er een nieuwe ronde gesprekken zal plaatsvinden met politieke leiders over een nieuwe stemming. Als er uiterlijk 23 september geen meerderheid is voor een nieuwe premier, moet Spanje in november voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus.