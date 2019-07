Op het uitgebreide terrein van het keizerlijk paleis in Tokio is vrijdag een ceremonieel begin gemaakt met de constructie van een tijdelijk gebouwencomplex. Dat moet worden gebruikt voor de Daijosai-ceremonie op 14 en 15 november. De plechtigheid is onderdeel van de inhuldigingsrituelen voor de nieuwe keizer Naruhito.

Paleismedewerkers, gekleed in traditionele dracht, offerden sake en rijst om de goden gunstig te stemmen voor de bouw van het complex. Keizer Naruhito moet bij de ceremonie nieuw geoogste rijst offeren aan zijn keizerlijke voorgangers en aan de goden van hemel en aarde. Ook moet hij zelf van de rijst eten en bidden voor vrede, voorspoed en een overvloedige oogst voor Japan en de bevolking.

Hoewel de ceremonie een religieus karakter heeft, betaalt de Japanse regering voor de bouw van het tijdelijke complex. Dat heeft tot protesten geleid en ook de nieuwe kroonprins Akishino heeft bezwaren geuit. Hij meende dat de kosten gedekt zouden moeten worden uit het keizerlijk budget en niet uit de regeringsbegroting.