De Nederlandse koninklijke familie reageert niet publiekelijk op het overlijden eerder deze week van vorst Ferdinand von Bismarck. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag namens de Oranjes laten weten.

De dood van de peetvader van koning Willem-Alexander, die Ferdinand ook als een van zijn doopnamen heeft, wordt gerangschikt in de privésfeer. Von Bismarck was ook trouwgetuige bij het huwelijk van Willem-Alexanders ouders, en zei in 2013 nog vol trots dat Nederland bofte met zijn petekind als koning.

In Duitse media werd vrijdag de vraag gesteld of leden van het Nederlandse koningshuis de uitvaart van de dinsdagavond op 88-jarige leeftijd in Reinbek gestorven Fürst zullen bijwonen. De Oranjes zijn momenteel op zomervakantie. Een datum voor de begrafenis is overigens nog niet bekendgemaakt.

Ferdinand von Bismarck kende Claus von Amsberg uit hun beider studententijd. De toen ontstane vriendschapsband is altijd blijven bestaan. Bismarck, die in 1930 in Engeland is geboren, woonde op Slot Friedrichsruh in Sachsenwald bij Hamburg. Hij huwde in 1960 met een telg uit de adellijke Belgische familie Lippens, Elisabeth Lippens. Samen kregen ze vier kinderen, van wie er drie nog in leven zijn.