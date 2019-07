De Zweedse kroonprinses Victoria heeft zichzelf een fraai cadeau gegeven. Samen met haar man Daniel kocht ze recentelijk een luxe motorjacht, melden media in Zweden. De boot zou 4 miljoen Zweedse kroon (376.000 euro) hebben gekost.

De nieuwe aanwinst van Victoria en Daniel is een Nimbus 365 Coupé, een ongeveer 10 meter lange en 3,5 meter brede motorboot met alle moderne nautische snufjes en een prachtig houten interieur. Het paar heeft de boot in Göteborg gekocht.

Het is niet helemaal duidelijk of Victoria en Daniel al met hun nieuwe aanwinst het water op zijn gegaan. Een woordvoerster van het hof wil alleen kwijt dat de koninklijke familie veel op het water is tijdens de vakantie. De royals zijn, net als de andere leden van de familie, op Öland geweest om vakantie te vieren. “Daarna hebben ze verschillende plekken in Zweden bezocht”, heet het.