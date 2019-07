Koningin Margrethe van Denemarken heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Byens Havn in Sonderborg. Ze kwam in de ochtend aan in de oude haven van het stadje in het zuiden van het land.

De vorstin werd ontvangen door burgemeester Erik Lauritzen van Sonderborg. Die leidde Margrethe rond door Byens Havn. De voormalige industriële haven is in de achterliggende jaren getransformeerd tot een nieuwe en trendy wijk.

Het zogeheten Multikulturhuset is het bruisend middelpunt van de wijk. Vanzelfsprekend nam Margrethe daar een kijkje. Ook bezocht ze een kunstacademie die bij het Multikulturhuset hoort.

Daarna was Margrethe aanwezig bij de officiële overdracht van het kunstwerk Time Circles van de Deens-IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson. Hij sprak ook nog even met de vorstin over zijn werk.