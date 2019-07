Koningin Sofia van Spanje heeft donderdag haar tijd milieuvriendelijk besteed. Voordat de rest van de koninklijke familie op Mallorca landt, is zij op een boot gestapt om te kunnen zien wat voor effect afval heeft op de Middellandse Zee.

Aan boord van het houten schip kreeg de koningin informatie van wetenschappers en vrijwilligers over het effect van plastic afval op de leefomgeving van verschillende diersoorten. Zo ging het onder andere over de Vale pijlstormvogel, de meest bedreigde vogelsoort in Europa. Sofia hielp bij het opvissen van afval uit zee, waaronder veel achtergelaten vismaterieel.

De koningin, die graag haar zomervakantie doorbrengt op het Spaanse eiland, hecht veel belang aan het milieu in het algemeen en de natuur van Mallorca in het bijzonder. Al twee jaar lang doet ze mee aan een grote campagne om de stranden van Mallorca op te ruimen.