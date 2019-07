Ex-keizerin Farah van Iran heeft zaterdag op sociale media een liefdevol eerbetoon geplaatst aan haar echtgenoot sjah Mohammed Reza Pahlavi. Die overleed op 27 juli 1980 in ballingschap in Caïro. Daar bevindt zich ook zijn mausoleum. Met instemming van de Egyptische El-Sissy heeft Farah dat zaterdag weer bezocht.

Farah Pahlavi (80) beschrijft in haar lofzang hoe de sjah het beste voor had met Iran, hoe hij economische voorspoed bracht en vrede en voorspoed voor de hele bevolking wenste. “Hij bracht hoop op een betere toekomst in de harten van de Iraniërs”, aldus de afwisselend in Parijs en de VS wonende keizerin-weduwe. Tijdens het bewind van haar man kregen ook vrouwen rechten en werd het land verdeeld onder de boeren die erop werkten. Over de terreur en onderdrukking van tegenstanders door de geheime politie Savak rept ze niet.

“Iran zou er nu beter voorstaan als een groep mensen de vooruitgang niet had gestopt”, zegt Farah, in een verwijzing naar de islamitische revolutie die in januari 1979 een einde maakte aan de regering van de toen al ernstig zieke sjah. “Het is mijn vreugde dat na jaren van haat, leugens en verraad met name de jongeren die na deze ramp zijn geboren zich bewust zijn geworden van de verdiensten van de sjah.”

Farah heeft de hoop niet opgegeven nog een keer terug te kunnen keren naar Iran, al lijkt het huidige regime nog altijd vast in het zadel te zitten.