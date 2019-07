Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben BMX’er Twan van Gendt gefeliciteerd met het behalen van de wereldtitel in het Belgische Heusden-Zolder. De Brabander wist in de finale zaterdag het goud te behalen.

“Twan van Gendt deed wat hij nog niet eerder heeft gedaan: de beste zijn van de wereld! Na de eerste bocht lag hij al op kop en die positie is niet meer in gevaar gekomen,” lieten de koning en koningin weten via Twitter. “Van harte gefeliciteerd met de wereldtitel BMX Mannen Elite 2019!”

Met nog een jaar te gaan voor de Olympische Spelen hebben de Nederlandse BMX’ers zich van hun beste kant laten zien op zaterdag. Niek Kimmann pakte het zilver, en ook Laura Smulders wist een zilveren medaille binnen te slepen.