De Spaanse koning Felipe heeft zaterdag de staatsbegrafenis van de Tunesische president Beji Caid Essebsi (92) bijgewoond. De uitvaart van de eerste democratisch gekozen president van het land werd bijgewoond door verschillende prominenten. Zo waren ook de emir van Qatar, sjeik bin Hamad Al-Thani en president Emmanuel Macron van Frankrijk aanwezig.

Essebsi overleed donderdag in een militair ziekenhuis na een kort ziekbed. In 2014 werd hij pas op 88-jarige leeftijd gekozen als president van het Noord-Afrikaanse land. Eerder was hij topman en vertrouweling van de lang regerende (1957-1987) en progressieve autocraat Habib Bourguiba (1903-2000). Hij bekleedde tal van ministersposten en veiligheidsfuncties. In 2011 werd hij ook leider van de overgangsregering nadat zijn voorganger Ben Ali ten val kwam.

Duizenden Tunesiërs woonden de begrafenis van Essebsi bij. Ook tal van andere staatshoofden waren aanwezig.