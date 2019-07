De Maleisische oud-koning sultan Muhammad V is nog niet af van Rihana Oksana Voevodina. Volgens zijn advocaat heeft hij recentelijk op islamitische wijze een scheiding uitgesproken, maar Rihana gaat daarover de strijd aan. “Ik vraag me af wat er aan de hand is, en wat voor vuil de roddelpers spuit”, schreef ze zaterdag op Instagram. “Ik zal tot de hoogste instanties de eer van mijn familie verdedigen”, voegde ze eraan toe.

Rihana is de naam die de voormalige Miss Moskou aannam na haar huwelijk vorig jaar november met Muhammad V, sultan van Kelantan en toen ook koning van Maleisië. Van officiële kant is het huwelijk nooit bevestigd, maar er circuleerden wel trouwfoto’s op sociale media en Muhammad trad in januari plotseling af als koning. Op 21 mei werd zoontje Leon geboren, en ook daarvan verschenen foto’s.

De liefde bleek echter van korte duur. Volgens de advocaat is op 22 juni de scheiding naar shariagebruik tot stand gekomen, waarbij de sultan ten overstaan van twee getuigen driemaal ‘talaq’ zei. Rihana was daarbij niet aanwezig te zijn geweest en zegt nog steeds getrouwd te zijn.

Goede moslim

“Ik weet niks van een scheiding. Leon en ik zijn thuis in Rusland en hebben niks van scheidingspapieren ontvangen. Bovendien is mijn man een goede moslim en zou hij zoiets nooit hebben toegestaan in mijn afwezigheid”, aldus Rihana op Instagram. “De islam vraagt om bescherming van vrouwen. Een vrouw heeft haar rechten, en net als ieder ander persoon, moet ze ook in een ander land haar rechten kunnen beschermen.”

Hoe ze de strijd zal aangaan, is niet bekend.