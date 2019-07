Koning Vajiralongkorn heeft zondag in het koninklijk paleis in Bangkok zijn 67e verjaardag gevierd. De koninklijke familie, leden van de regering en andere autoriteiten werden in de Amarin Winitchai-troonzaal ontvangen.

De meeste leden van de koninklijke familie waren aanwezig, inclusief de drie nog erkende kinderen van de koning. Prinses Sirindhorn feliciteerde haar broer namens alle aanwezigen in een korte toespraak. Ook premier Prayut Chan-o-cha greep de gelegenheid aan om de op zijn troon gezeten koning geluk te wensen.

De koning had de hele dag al felicitaties en cadeaus mogen ontvangen. Zo kreeg hij dure geschenken en donaties van vooraanstaande zakenlieden, die daarmee hun loyaliteit aan de kroon onderstreepten.

Geen belasting

Over het hele land waren er gebedsdiensten, kregen monniken ter ere van de verjaardag extra aalmoezen en geschenken, en in Bangkok werden ook saluutschoten afgevuurd en werden op het koninklijk veld Sanam Luang duizenden kaarsen ontstoken.

De koning kreeg volgens mediaberichten nog een ander welkom cadeau. De Thaise belastingwet is ten gunste van de koning en zijn familie aangepast waardoor geen belasting meer hoeft te worden betaald over land en bezittingen, tenzij het land commercieel wordt gebruikt.