Het huwelijk van Louis Ducruet, de zoon van prinses Stéphanie van Monaco, draaide om familie. Het neefje van de zittende vorst prins Albert II vierde zaterdag zijn kerkelijke bruiloft uitbundig in de kathedraal van Monaco waar opa Rainier III ligt begraven.

Het is het eerste royal huwelijk dat in de kathedraal wordt gehouden sinds Rainier III er in 1956 trouwde met zijn liefde Grace Kelly. Nu liggen Rainier en Grace, naast een groot aantal andere leden van Huis Grimaldi, in de kathedraal begraven. De 26-jarige Louis wilde zijn verbintenis voor het leven met Marie Chevallier op deze bijzonder plek vieren omdat hij naar eigen zeggen veel bewondering koestert voor zijn grootvader.

Op de bruiloft kwamen zo’n 200 gasten af, onder wie veel leden van de koninklijke familie, weet People. De gasten kwamen binnen op het lied Hallelujah van Leonard Cohen. Onder anderen prins Albert II en prinses Charlene waren bij de ceremonie. Ook prinses Caroline van Hannover werd met haar kinderen, onder wie haar pasgetrouwde dochter Charlotte Casiraghi met haar man Dimitri Rassam, gezien.

De bruid arriveerde bij de kathedraal in een oldtimer Rolls-Royce, versierd met witte en roze bloemen. De ceremonie werd volbracht door de 92-jarig priester Pere Cesar Penzo, die al zestig jaar de koninklijke familie dient. Na de ceremonie legden Louis en Marie bloemen op de tombes van prins Rainier en prinses Grace. De receptie was in het Monte Carlo Bay Hotel.

Het stel was vrijdag al voor de wet getrouwd. Louis en Marie kennen elkaar van hun studie en zijn al zeven jaar bij elkaar. Ze hebben samen een hond, Pancake.