De strijd om de Koningscup zeilen begint maandag in de baai van Palma zonder de Spaanse koning Felipe. Die heeft zijn zomerverblijf op Mallorca moeten uitstellen. De verwachting was dat Felipe dit weekeinde zijn intrek zou nemen in het zomerpaleis Marivent, maar nu komt hij pas dinsdagavond of woensdag naar het Baleareneiland.

Zeilen is de grote passie van de Spaanse koning, die in 1992 in Barcelona zelf deelnam aan de Olympische Spelen. Maar de zaken gaan voor. Spanje zit sinds de parlementsverkiezingen eind april zonder regering en afgelopen week zijn de pogingen van demissionair premier Pedro Sánchez om vertrouwen te krijgen van het parlement tot tweemaal toe mislukt. Felipe wilde daarom beschikbaar zijn voor eventuele consultaties.

Daarnaast heeft de koning afspraken in de agenda staan met nieuwe leiders van autonome gebieden en regionale overheden, zoals de leiders van de Canarische eilanden, de stad Ceuta en van Asturië. En terwijl hij toch nog in Madrid is, kunnen ook de nationale waterpoloselecties die net hebben deelgenomen aan het WK in Gwangju, langskomen op het paleis.

Voor de Noorse koning Harald is het voorlopig wegblijven van zijn Spaanse collega ongetwijfeld een teleurstelling, al zal hij het als geen ander kunnen begrijpen. Harald zeilt in dezelfde Swan-klasse als Felipe en beide vorsten zouden elkaar komende week in de baai van Palma treffen. Felipe heeft nog een paar kansen later in de week, maar miste de kans met zijn zeilteam te trainen en oefenen.