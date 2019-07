Het Japanse keizerspaar heeft maandag in Yokohama de openingsceremonie bijgewoond van het International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Dat wordt jaarlijks op steeds een andere plek in de wereld gehouden.

Keizer Naruhito hield een korte toespraak. Daarin sprak hij de wens uit dat het symposium tot vruchtbare discussies en uitwisseling van kennis zal leiden die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor de planeet.

Op het symposium komen wetenschappers bij elkaar die het aardoppervlak met hulp van satellieten observeren. Daarmee hopen ze rampen te kunnen voorkomen en wereldwijd het milieu te beschermen.

Dat verklaarde ook de aanwezigheid van keizer en keizerin, die in Japan vaak te maken hebben met de gevolgen van natuurrampen en grote interesse hebben in mogelijkheden om die te voorkomen.